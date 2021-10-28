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Александр Емельяненко разобрал победу брата над Джонсоном

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@BellatorMMA/Twitter

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко подробно разобрал победу брата Федора над Тимоти Джонсоном из США на турнире Bellator 269 в Москве.

«Федор отлично все сделал. Перед Федором останавливаться нельзя. Он очень хорошо контратакует, очень хорошо взрывается и проводит атаку. Хоть он и тяжеловес, но он взрывной тяжеловес. Обладает качественным нокаутирующим ударом с обеих рук. Он не старается бороться, не умеет проходить в ноги, однако хорошо чувствует борьбу, делает корпусные броски, зацепы, через бедро, вперед бросает. И поставил себе ударную технику», — сказал боец в прямом эфире Instagram.

Напомним, что «Последний император» отправил Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.

В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений.

Ранее Александр Емельяненко поздравил брата Федора с победой на турнире Bellator 269.

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