Команда Радимова, высмеявшего «Спартак» за поражение 1:7 от «Зенита», проиграла с таким же счетом

Питерский «Зенит-2», который тренирует бывший полузащитник команды Владислав Радимов, в матче 19-го тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2) играл с «Ленинградцем» и потерпел крупное поражение со счетом 7:1.

24 октября Радимов высмеял «Спартак», который проиграл «Зениту» с таким же счетом в матче 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«7:1. Дорогая моя столица, золотая моя Москва. Терпеть», — написал Радимов в своем Twitter после матча.

После 19 туров в ФНЛ-2 дубль «Зенита» занимает седьмое место, набрав 16 очков в 16 матчах. «Ленинградец» идет на втором месте, имея в своем активе 34 очка в 15 играх. Точно такие же показатели у лидирующего в турнире футбольного клуба «Тверь».

«Ленинградец» представляет Ленинградскую область, главным тренером команды является известный в прошлом игрок сборной России Сергей Кирьяков.

Ранее Радимов объяснил происходящее в «Спартаке» тем, что Федун болеет за ЦСКА или «Зенит».