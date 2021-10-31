Макгрегор объявил о своем возвращении в октагон

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор в Instagram объявил о своем возвращении в октагон после травмы.

«Первый раз снова на ковриках! Какой кайф! Вперед, команда! Как говорит мой хороший друг Арнольд Шварцнегер: «Я вернусь!». Вернусь с местью! Спасибо всем моим врачам и моей команде за то, что так скоро после операции я оказался в строю! Есть над чем работать, но работа — это то, чем я известен. Приготовьтесь к величайшему возвращению в истории спорта!», — написал Макгрегор.

Последним поединком Макгрегора стал бой против американца Дастина Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил тяжелые повреждения, в том числе и перелом ноги. Боец до сих пор работает над восстановлением.

Ранее Макгрегор поделился мнением о проблемах футбольного клуба «Манчестер Юнайтед».