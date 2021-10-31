Белоголовцев сравнил Зарему Салихову с Джигурдой

Шоумен Сергей Белоголовцев поделился мнением о Зареме Салиховой, супруге владельца московского «Спартака» Леонида Федуна. Слова Белоголовцева передает «Спорт-Экспресс».

«Я не понимаю этих разговоров о Зареме. Журналистам надо о чем-то разговаривать, поэтому Зарема для них — это как Джигурда. Или Жириновский, который плеснул в лицо кому-то. Для них — это прекрасный фрик женского рода, но не понимаю, как все остальное касается этой женщины. Почему все на это обращают внимание? В том числе и футболисты, которые это тоже читают. Они должны играть в футбол, а не читать телеграм-канал какой-то странной женщины», — считает Белоголовцев.

После 13 матчей «Спартак» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков.

В следующем матче РПЛ «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча пройдет в Москве на «Открытие Арене» 7 ноября. 4 ноября красно-белые сыграют с «Лестером» в рамках Лиги Европы.

Ранее Белоголовцев раскритиковал руководство «Спартака», заявив, что его любимый клуб «сожрали волки».