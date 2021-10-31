Тарасова о победе Петра Яна на UFC 267: первым быть всегда непросто

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поздравила российского бойца Петра Яна с победой в титульном поединке UFC над Кори Сэндхагеном. Слова Тарасовой передает «Спорт-Экспресс».

«Это хорошее достижение для российского спорта. Я поздравляю Петра! Выиграть в новом для нашей страны виде спорта — большое дело. Петр был первым, а первым быть всегда непросто», — сказала Тарасова.

30 октября российский боец одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном на турнире UFC 267, который прошел в Абу-Даби. При этом изначально он должен был сразиться с Аджамейном Стерлингом, однако американец снялся с боя, сославшись на проблемы после операции.

В профессиональной карьере россиянин провел 18 поединков, в которых одержал 16 побед и потерпел два поражения.

В активе Сэндхагена 14 побед и три поражения.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев назвал красивой победу Петра Яна.