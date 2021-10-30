Ловчев: 20 миллионов болельщиков «Спартака» рыдают, а Селихов стоит и улыбается

Экс-футболист «Спартака» Евгений Ловчев раскритиковал голкипера красно-белых Александра Селихова за то, что после ничьей в матче 13 тура Российской премьер-лиги с «Ростовом» (1:1) он улыбался, стоя с вратарем соперника Сергеем Песьяковым. Слова Ловчева передает «Матч ТВ».

«Пропущенный гол «Спартака»? Там пять секунд до конца игры. Рассказов, ну возьми ты парня за руку, дерни и опусти на землю! Пускай тебя выгонят! Тут череда ошибок. Джикия бьет штрафной. Ну задержи время. Венец всего — это Селихов. Как я должен относиться к сегодняшним спортсменам? После этого Селихов стоит с Песьяковым и улыбается. 20 миллионов болельщиков рыдают, а он стоит и улыбается», — сказал Ловчев.

После 13 матчей «Спартак» располагается на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков. «Ростов» занимает 12-ю позицию, набрав 13 баллов.

В следующем матче РПЛ «Спартак» сыграет с «Локомотивом». Встреча пойдет в Москве на «Открытие Арене» 7 ноября. 4 ноября красно-белые сыграют с «Лестером» в рамках Лиги Европы.

«Ростов» 7 ноября проведет встречу с казанским «Рубином».

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не смог ничего почерпнуть для себя из этой игры.