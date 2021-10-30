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Батыршина: обидно за ошибку Арины Авериной с булавами, но она все равно не догнала бы белоруску

Знаменитая российская гимнастка, серебряный призер Олимпиады-1996 по художественной гимнастике Яна Батыршина высказалась о выступлении Арины Авериной, которая завоевала бронзу чемпионата мира — 2021 в личном многоборье. Она подчеркнула, что не волновалась за упражнение с обручем, где в отдельном финале у Арины были проблемы — она уронила данный предмет. Однако оценка за это упражнение в многоборье, выполненное намного лучше, вызвала у Батыршиной вопросы.

«То, что случилось у Арины в финале с обручем, — это случайность, она никогда таких ошибок не делала. Поэтому в многоборье я за обруч не переживала вообще. И Арина его сделала блестяще. Правда, оценка за этот предмет была совершенно скромной. Но, раз наша сборная не подала протест, то, наверное, им виднее и они что-то знают. Хотя, на мой взгляд, Арина получила очень низкую оценку за обруч, не знаю, чем это объясняется.

Обидно за ошибку Арины с булавами. Та булава была уже прямо в руке, но ловля происходила вне поля зрения, и в итоге булава отскочила от руки Арины. Это самое обидное — когда ты, кажется, уже поймала предмет, но он куда-то уходит», — сказала Батыршина «Газете.Ru».

Специалист воздержалась от обсуждения судейства, отметив, что раз российская сторона не подавала протесты, значит, все в порядке. Впрочем, Батыршина все же выразила мнение, что оценка Арины Авериной за обруч могла быть выше.

«Могу сказать, что, даже если бы Арина сделала булавы чисто, не думаю, что она догнала бы белоруску Алину Горносько. Арине изначально не ставили такие баллы, как всегда. Это мое мнение. Раз никто не подавал протест на ее оценки, значит, так и надо было.

Сомнения по судейству? Только обруч. Поставили Арине мало. Но это, наверное, не вопрос к судьям: если не было протеста, значит, команда согласилась с этой оценкой. У меня все эти дни серьезных вопросов к судьям в принципе нет. Вот Дина вышла как королева — все, никаких вопросов. Так и надо выступать — по-чемпионски. Тогда никаких вопросов к судьям не будет», — резюмировала Батыршина.

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