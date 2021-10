Овечкин повторил рекорд «Вашингтона», установленный им самим

Российский капитан и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой и ассистом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Аризоной Койотис» (2:0).

Таким образом, российский хоккеист продлил серию с очками на старте сезона до восьми игр. Это повторение клубного рекорда, который был установлен самим Овечкиным в сезоне-2005/06.

Спустя год достижение повторил соотечественник Овечкина Александр Семин. С тех пор ни одному хоккеисту «Вашингтона» не удавалось набирать очки в восьми подряд матчах на старте регулярного чемпионата.

В нынешнем сезоне 36-летний Овечкин забросил девять шайб.

Он выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин сократил до двух шайб отставание от Халла в списке лучших снайперов НХЛ.

Alex Ovechkin of the @Capitals extended his season-opening point streak to eight games (9-6—15) and moved into a tie with Connor McDavid (7-8—15 in 6 GP) for the League scoring lead.#NHLStats: https://t.co/ZzVeEt6lf2 pic.twitter.com/iwNdC1Gmhv