Главный тренер «ПСЖ» объяснил замену Месси в перерыве матча с «Лиллем»

Главный тренер «Пари-Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал свое решение заменить аргентинского нападающего Лионеля Месси после первого тайма матча 12-го тура чемпионата Франции с «Лиллем».

Столичный клуб одержал волевую победу со счетом 2:1. В составе гостей отличился Джонаан Дэвид, у победителей голы на счету Маркиньоса и Анхеля Ди Марии.

«Месси не мог продолжать игру. Его заменили в качестве меры предосторожности. Он будет готов к следующей игре», — приводит слова специалиста L`Equipe.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года. По информации французского издания L'Équipe, аргентинец в первый год заработает €30 млн. В последующие два года сумма увеличится на €10 млн благодаря бонусу за лояльность.

Форвард дебютировал в составе столичной команды 29 августа в матче четвертого тура против «Реймса».

Парижане лидируют в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе вице-чемпионов страны 31 очко.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси в пятый раз подряд ушел с поля без голов и передач в Лиге 1.