Стало известно, в какой клуб может перейти российский хавбек Миранчук

Итальянский инсайдер Николо Скира в Twitter сообщил, что российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук может стать игроком «Торино» в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Миранчук принял участие в пяти матчах, в которых не отметился результативными действиями. Также он отметился голевой передачей во встрече первого тура группового этапа Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала» (2:2).

Контракт Алексея Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2024 года. Полузащитник перешел в клуб Бергамо летом 2020 года.

По данным портала Transfermarkt стоимость футболиста составляет €13,5 млн.

Ранее агент Алексея Миранчука Вадим Шпинев прокомментировал информацию о том, что итальянский клуб может продать полузащитника в зимнее трансферное окно.