Путин назвал недосягаемым мастерство гимнастки Дины Авериной

Президент РФ Владимир Путин поздравил Дину Аверину с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вы вновь с блеском выступили на нынешнем чемпионате мира, продемонстрировали недосягаемое для соперниц мастерство, по праву заняли высшую ступень пьедестала почета в упражнениях с булавами. Такой впечатляющий успех — большая, заслуженная награда за ваше трудолюбие, талант, искреннюю, безграничную любовь к избранному делу», — говорится в сообщении.

Дина Аверина — 16-кратная чемпионка мира. 27 октября она завоевала две золотые награды: в упражнениях с обручем гимнастка набрала 27,750 балла, а с мячом — 29,125 балла. 28 октября Аверина выиграла золотую медаль в упражнениях с булавами с результатом — 27,100 балла.

За свое выступление в упражнениях с лентой Дина Аверина получила 23,900 балла, уступив лидирующей представительнице Белоруссии Алине Горносько 0,050 балла. Арина Аверина, набравшая 23,450 балла, также осталась недовольна своими оценками. Обе россиянки подали протесты, однако они были отклонены.

Ранее сообщалось, что Дина Аверина нецензурно выругалась после объявления оценки на ЧМ.