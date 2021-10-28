Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Захарова обвинила США в намеренном усложнили оказания консульских услуг в России 23:24
Футболист «Зенита» попал в список номинантов на звание лучшего... 23:21
Москвичка ударила ножом мужа, заставшего ее с любовником 23:17
Пьяный бурят убил парализованную тетю из-за ее храпа и получил 12 лет колонии 23:16
Премьер Грузии исключил возможность передачи Саакашвили Украине 23:13
Самому быстром копателю могил вручили денежный приз 23:02
Устроившую смертельное ДТП женщину нашли через пять месяцев 22:56
Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе YouTube 22:54
Александр Емельяненко разобрал победу брата над Джонсоном 22:53
Лукашенко поздравил гимнастку, опередившую Авериных на чемпионате мира 22:41
Бесплатная ставка 1000 р.

Путин назвал недосягаемым мастерство гимнастки Дины Авериной

close
100%
РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин поздравил Дину Аверину с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Вы вновь с блеском выступили на нынешнем чемпионате мира, продемонстрировали недосягаемое для соперниц мастерство, по праву заняли высшую ступень пьедестала почета в упражнениях с булавами. Такой впечатляющий успех — большая, заслуженная награда за ваше трудолюбие, талант, искреннюю, безграничную любовь к избранному делу», — говорится в сообщении.

Дина Аверина — 16-кратная чемпионка мира. 27 октября она завоевала две золотые награды: в упражнениях с обручем гимнастка набрала 27,750 балла, а с мячом — 29,125 балла. 28 октября Аверина выиграла золотую медаль в упражнениях с булавами с результатом — 27,100 балла.

За свое выступление в упражнениях с лентой Дина Аверина получила 23,900 балла, уступив лидирующей представительнице Белоруссии Алине Горносько 0,050 балла. Арина Аверина, набравшая 23,450 балла, также осталась недовольна своими оценками. Обе россиянки подали протесты, однако они были отклонены.

Ранее сообщалось, что Дина Аверина нецензурно выругалась после объявления оценки на ЧМ.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть