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Роналду рассказал, что он и его невеста ждут двойню

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду сообщил в Instagram, что он и его невеста модель Джорджина Родригес ждут двойню.

Ранее сообщалось, что 27-летняя девушка находится на 12-й неделе беременности.

У 36-летнего нападающего четверо детей: Криштиану-младший, родившийся в 2010 году от неизвестной матери, Ева и Матео, родившиеся в 2017 году от суррогатной матери, и Алана Мартина, которую в 2017-м родила Джорджина.

Родригес работала продавцом в мадридском магазине Gucci, когда повстречала Роналду. У молодых людей завязались отношения. Они встречаются с 2016 года.

27 августа «Манчестер Юнайтед» объявил о возвращении Роналду, который выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. В составе манкунианцев он стал трехкратным чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ) и победителем Лиги чемпионов.

До перехода в английский клуб Роналду был игроком туринского «Ювентуса», за который выступал с 2018 года. За это время португалец провел 98 матчей в Серии А, в которых забил 81 мяч и сделал 20 голевых передач.

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Футбол. Чемпионат Англии
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