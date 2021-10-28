Дина Аверина призналась, что ей тяжело комментировать судейство упражнений с лентой

Российская гимнастка Дина Аверина высказалась о судействе упражнений с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю.

«В данный момент очень тяжело что-то комментировать, так как такая ситуация уже была, и мы прекрасно ее помним. Поэтому я ничего не хочу говорить на эту тему. В Токио я сказала, что сделала все возможное, и сейчас могу сделать тоже самое», — цитирует Аверину ТАСС.

За свое выступление Дина Аверина получила 23,900 балла, уступив победительнице Алине Горносько из Белоруссии 0,050 балла. Арина Аверина, набравшая 23,450 балла, также осталась недовольна своими оценками. Обе россиянки подали протесты, однако они были отклонены.

Похожая ситуация произошла на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье. Победу одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Дина Аверина взяла серебро (107,650). Тогда протест российской стороны также был отклонен.

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова обвинила главу технического комитета Международной федерации гимнастики Наталью Кузьмину в занижении оценок Авериным.