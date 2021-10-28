Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Chery представила кроссовер за 3 млн рублей 15:51
Батыршина назвала странным снижение сложности Дине Авериной за упражнение... 15:49
Для блогера Бобиева и его подруги запросили 10 месяцев колонии из-за... 15:49
Европарламент рекомендовал лишить экс-мэра Риги Ушакова депутатского иммунитета 15:48
В Москве рассказали об испытаниях вакцины от Covid-19 на детях 15:48
Доктор Комаровский рассказал, у кого может возникнуть аллергия при вакцинации 15:46
Представитель Киркорова ответила на иск о гей-пропаганде к МУЗ-ТВ 15:43
Шредер призвал Евросоюз прекратить винить Россию в газовом кризисе 15:41
«Заключившего сделку с дьяволом» британского подростка осудили... 15:39
«Ветераны России» поблагодарили Бастрыкина за проверку слов Моргенштерна о Дне... 15:36
Бесплатная ставка 1000 р.

Дина Аверина призналась, что ей тяжело комментировать судейство упражнений с лентой

close
100%
Александр Гальперин/РИА «Новости»

Российская гимнастка Дина Аверина высказалась о судействе упражнений с лентой на чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю.

«В данный момент очень тяжело что-то комментировать, так как такая ситуация уже была, и мы прекрасно ее помним. Поэтому я ничего не хочу говорить на эту тему. В Токио я сказала, что сделала все возможное, и сейчас могу сделать тоже самое», — цитирует Аверину ТАСС.

За свое выступление Дина Аверина получила 23,900 балла, уступив победительнице Алине Горносько из Белоруссии 0,050 балла. Арина Аверина, набравшая 23,450 балла, также осталась недовольна своими оценками. Обе россиянки подали протесты, однако они были отклонены.

Похожая ситуация произошла на Олимпиаде-2020 в индивидуальном многоборье. Победу одержала представительница Израиля Линой Ашрам, набрав 107,800 балла. При этом в последнем упражнении она уронила ленту. Дина Аверина взяла серебро (107,650). Тогда протест российской стороны также был отклонен.

После завершения соревнований российская гимнастка выразила несогласие с поставленными оценками, а Винер-Усманова выразила уверенность, что у международной федерации было задание остановить гегемонию российских гимнасток.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова обвинила главу технического комитета Международной федерации гимнастики Наталью Кузьмину в занижении оценок Авериным.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть