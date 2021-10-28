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Жулин рассказал, как резкая смена программ повлияет на прокаты Косторной в Канаде

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Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин в беседе с «Газетой.Ru» высказался о неожиданной смене короткой и произвольной программ Алены Косторной перед стартом второго этапа Гран-при сезона-2021/22 — Skate Canada.

Ранее Косторная каталась в короткой программе под блюз «Am I The One» (Бет Харт), а в произвольной — под «Зиму» Антонио Вивальди. Теперь она будет выступать под в короткой под New York, New York Фрэнка Синатры, а в произвольной — под Lovely Билли Айлиш.

«Не думаю, что смена программы в случае Косторной имеет какое-либо значение. Ей необходимо восстановить тройной аксель. Это ей поможет выступить в олимпийском сезоне гораздо сильнее», — сказал Жулин.

«Может ли владеющая тройным акселем Алиса Лью помешать россиянкам бороться за медали? Посмотрим, ей этот тройной аксель еще сделать надо. В последнее время у американки с этим есть некоторые сложности», — отметил специалист.

На Skate Canada Россию представят также Александр Самарин, Евгений Семененко, Макар Игнатов, спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин, а также танцевальные дуэты Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный и Диана Дэвис и Глеб Смолкин.

Ранее сообщалось, что бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова объяснила, почему приняла решение сменить спортивное гражданство на грузинское.

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