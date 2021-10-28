«Спартак» согласовал контракт с футболистом «Арсенала»

«Спартак» согласовал контракт с полузащитником тульского «Арсенала» Даниилом Хлусевичем. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Сообщается, что клубы уже согласовали трансфер. Переход будет совершен, если футболист успешно пройдет медицинское обследование.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Хлусевич принял участие в 12 матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами, а также сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает Хлусевича в €2 млн.

Ранее пресс-служба московского «Спартака» иронично поблагодарила мюнхенскую «Баварию», которая потерпела крупное поражение в матче 1/16 Кубка Германии от менхенгладбахской «Боруссией».