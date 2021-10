Российский боец получил контракт с UFC

Российский боец ММА Гаджи Омаргаджиев получил контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).

На турнире Dana White's Contender Series россиянин одержал победу над бразильцем Дженси Силвой. Поединок, который проходил в рамках среднего веса, завершился в четвертом раунде, когда Омаргаджиев применил на сопернике удачный болевой прием. Победа позволила российскому бойцу заключить контракт с UFC.

За всю профессиональную карьеру в ММА Омаргаджиев провел 14 поединков, в каждом из которых добился победного результата.

Турнир Dana White's Contender Series можно назвать путевкой в Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). Мероприятие состоит из пяти поединков, за которым следит президент промоушена Дана Уайт. По итогам сражений он объявляет, кто из бойцов получил контракт с UFC.

Ранее сообщалось, что еще один российский боец ММА Вячеслав Борщев победил на турнире Dana White's Contender Series, в поединке он одолел представителя Шотландии Криса Данкана. Он также получил контракт с промоушеном.

