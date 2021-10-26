В «Ростове» прокомментировали назначение нового главного тренера

В пресс-службе «Ростова» объяснили назначение тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова на пост наставника команды. Слова представителей пресс-службы «Ростова» передает «Матч ТВ».

«Виталий Кафанов стал главным тренером команды, при этом Заур Тедеев остается в штабе. Повлияло ли на это ситуацию с отсутствием тренерской лицензии PRO у Тедеева? Да, это правда. К сожалению, Заур Эдуардович не может продолжать работать с приставкой и. о. «Ростов» соблюдает регламент, поэтому теперь работать с командой в качестве главного тренера будет Кафанов», — рассказали в пресс-службе.

Кафанов работал в качестве ассистента главного тренера в «Ростове» с 2015-го по 2017-й год, а также с 2019-го года по настоящее время, а в июле 2021 года получил приглашение в сборную России.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов», набравший 12 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице первенства. В последнем матче чемпионата страны клуб с берегов Дона одержал разгромную победу над тульским «Арсеналом» со счетом 4:0.

В следующем туре «Ростов» на выезде встретится с московским «Спартаком».

Ранее бывший главный тренер «Ростова» Юрий Семин высказался о назначении Виталия Кафанова.