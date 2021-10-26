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Тренер вратарей сборной России Кафанов возглавил «Ростов»

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РИА Новости

«Ростов» объявил о назначении тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова наставником команды.

Заур Тедеев, исполнявший обязанности главного тренера команды после ухода Юрия Семина, будет работать в статусе старшего тренера основного состава.

«Желаем Виталию Кафанову и Зауру Тедееву удачной работы в тренерском штабе «Ростова», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте команды.

Кафанов работал в качестве ассистента главного тренера в «Ростове» с 2015-го по 2017-й год, а также с 2019-го года по настоящее время, а в июле 2021 года получил приглашение в сборную России.

После 12 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов», набравший 12 очков, занимает 12-е место в турнирной таблице первенства. В последнем матче чемпионата страны клуб с берегов Дона одержал разгромную победу над тульским «Арсеналом» со счетом 4:0.

В следующем туре «Ростов» на выезде встретится с московским «Спартаком».

Ранее Кафанов сравнил опыт работы с Валерием Карпиным и Курбаном Бердыевым.

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Футбол. Чемпионат России
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