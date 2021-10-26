Овечкин выдал лучший старт сезона НХЛ с 2009 года

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выдал лучший старт сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с 2009 года.

В матче регулярного чемпионата против «Оттавы Сенаторз» (7:5) российский форвард оформил дубль. Всего в активе Овечкина 12 (7+5) очков в шести встречах.

Прежде он набирал 12 результативных баллов в сезоне-2009/10. Тогда он забросил пять шайб и отдал семь результативных передач.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Вместе с командой он в 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. Овечкин является восьмикратным обладателем награды «Морис Ришар Трофи», которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата.

Также он трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата и трижды завоевал приз лучшему игроку сезона по мнению хоккеистов «Тед Линдсей Эворд», один раз — награду лучшему бомбардиру регулярного чемпионата «Арт Росс Трофи».

Всего он принял участие в 1203 матчах НХЛ, в которых набрал 1332 очка (737 гола + 595 передач).

Ранее сообщалось, что Овечкин возглавил зачет снайперов регулярного чемпионата НХЛ.