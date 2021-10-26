Гимнастка Мельникова обвинила СМИ во лжи из-за скандала с золотом ЧМ

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова раскритиковала СМИ из-за неправильной интерпретации ее слов после скандальной ситуации на чемпионате мира по спортивной гимнастике, когда у нее отобрали золото из-за решения судей.

При определении победительницы в вольных упражнениях изначально золотая награда досталась россиянке Ангелине Мельниковой, однако после протеста команды Японии лучшей признали Маи Мураками. Японская гимнастка опередила представительницу России на 0,066 балла. В ответ российская сторона также подала протест, однако он был отклонен.

«В связи с произошедшей ситуацией я замечаю, что многие СМИ пишут недостоверную информацию и лживые высказывания от моего лица. Мне не хочется создавать большой ажиотаж вокруг этой ситуации. Строить жертву из себя я не буду и не собираюсь», — написала Мельникова в сториз Instagram.

Гимнастка отметила, что конструктивно высказалась о ситуации без обвинений и обид.

«Нашу гимнастку лишили золота ЧМ. Она считает, что японке дали медаль за выслугу лет. А видео выступления опровергает решение судей». Например, это. Это не мои слова. Такого я бы никогда в жизни не сказала. Все знают и видят, как я уважаю Маи», — добавила спортсменка.

Также Мельникова предложила СМИ поднять ажиотаж на том, что чемпионат мира по спортивной гимнастике не показал ни один российский телеканал.

Ранее Мельникова заявила, что японский протест был принят, так как Мураками «заканчивает карьеру, это ее заключительные соревнования».