Футбольный клуб «Химки» объявил об уходе главного тренера

Пресс-служба подмосковных «Химок» объявила об уходе Игоря Черевченко с поста главного тренера команды.

Трудовой контракт с наставником был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Черевченко работал в «Химках» с сентября 2020 года. Под его руководством команда одержала 15 побед в 33 матчах и заняла рекордное восьмое место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Также вместе с Черевченко работу в клубе завершают Игорь Семшов и Валерий Климов.

После 12-ти туров РПЛ «Химки» расположились на 14-й позиции в турнирной таблице, имея в активе 11 очков. Накануне команда уступила в гостях московскому «Динамо» со счетом 1:4.

В следующем туре «Химки» на своем поле примут «Урал» 31 октября. Стартовый свисток для команд прозвучит в 19.00 (мск).

Ранее капитан московского «Спартака» Георгий Джикия обратился к болельщикам столичной команды после поражения от петербургского «Зенита» в матче 12-го тура Российской премьер-лиги.