Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» установил историческое достижение

Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин установил историческое достижение в матче регулярного чемпионата с «Вегас Голден Найтс» (2:0).

Россиянин стал первым голкипером в истории клуба, которому удалось оформить два шатаута подряд в выездных матчах.

Сорокин отразил все 42 броска по своим воротам. Это новый личный рекорд 26-летнего россиянина.

Сорокин дебютировал за «Айлендерс» в прошлом сезоне. Он является победителем зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхенчхане и обладателем Кубка Гагарина в составе московского ЦСКА.

Для «Голден Найтс» это поражение стало четвертым кряду.

В следующем матче «Нью-Йорк» на выезде встретится с «Нэшвилл Предаторз», а «Вегас» в Денвере сыграет с «Колорадо Эвеланш».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вегас Голден Найтс» (Парадайс, США) — «Нью-Йорк Айлендерс» (Нью-Йорк, США) — 0:2

0:1 — Бейли (Пажо) — 02:16

0:2 — Барзал (Бейли) — 47:33

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» проиграла «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.