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Трусова призналась, что находится не в лучшей форме

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Российская фигуристка Александра Трусова высказалась о победе на этапе Гран-при Skate America, который завершился в Лас-Вегасе.

«Рада была сегодня прокататься чисто, но хочу больше четверных. В данный момент я не в лучшей форме. В хорошей была на контрольных прокатах. Постараюсь вернуть ту форму и отобраться на Олимпиаду», — приводит слова Трусовой пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

В произвольной программе спортсменка получила 154,68 балла и по сумме двух прокатов набрала 232,37. Второй стала ее соотечественница Дарья Усачева (217,31). Еще одна представительница России Ксения Синицына (205,76) стала пятой.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы.

Ранее олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин прокомментировал выступление бронзовой призерки чемпионата мира 2021 года в Стокгольме Александры Трусовой на первом этапе Гран-при сезона-2021/22 в Лас-Вегасе. По его мнению, 17-летняя ученица заслуженного тренера России Этери Тутберидзе выдала свой максимум исходя из тех возможностей, которые у нее были.

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