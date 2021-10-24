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Гладилин обвинил Виторию в поражении «Спартака» от «Зенита»

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Александр Демьянчук/ТАСС

Бывший футболист и тренер «Спартака» Валерий Гладилин назвал виноватого в разгромном поражении красно-белых от «Зенита» со счетом 1:7. По его словам, ответственность за эту неудачу целиком и полностью лежит на главном тренере москвичей Руе Витории.

«Отсутствие Жиго, конечно, сыграло роль. Вся оборона «Спартака» держалась на нем и на Джикии. Играть в три защитника с «Зенитом» — ошибка тренера. Потому что и Кофрие, и Рассказов не умеют играть против быстрых футболистов. Что им забьют столько, было лишь вопросом времени. После четырех голов от «Лестера» было понятно, что нельзя играть в три защитника — Рассказов вообще не центральный защитник, фланговый игрок, который все время теряет позицию. Ладно, на одного парня нечего сваливать, провалилась вся игра — виноват тренер. После «Лестера» он должен был сделать выводы, а вместо этого получил от «Зенита» семь. Это полностью вина Витории.

Перед ним же ставилась задача. Не просто же так подписывали контракт. Если тренер не выполняет задачу, то уходит, это естественный вопрос. А как и на каких условиях — это уже технические вопросы», — сказал Гладилин «Газете.Ru».

Ранее Гладилин выразил разочарование игрой команды против «Зенита».

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