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«Зенит» одержал разгромную победу над «Спартаком», забив семь мячей

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Александр Демьянчук/ТАСС

«Зенит» в матче 12 тура Российской премьер-лиги разгромил «Спартак» со счетом 7:1.

Счет в матче открыл иранский форвард петербургского клуба Сердар Азмун. Бразилец Клаудиньо укрепил преимущество своей команды. Третий мяч «Зенита» снова забил Азмун. В добавленное к первому тайму время полузащитник Андрей Мостовой забил четвертый гол сине-бело-голубых. На 54-й минуте Квинси Промес забил единственный мяч «Спартака». Сразу после этого Мостовой оформил дубль. Нападающий Артем Дзюба вышел на поле на 76-й минуте, а на 79-й реализовал 11-метровый удар. В концовке встречи Александр Ерохин забил седьмой мяч петербургского клуба.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Таким образом, «Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу РПЛ, имея в активе 26 очков. «Спартак» после 12 встреч располагается на седьмой строчке, набрав 17 баллов.

РПЛ. 12-й тур.
«Зенит» — «Спартак» (7:1)
Голы: 1:0 — Азмун, 21; 2:0 — Клаудиньо, 28; 3:0 — Азмун, 36; 4:0 — Мостовой, 45+1; 4:1 — Промес, 54; 5:1 — Мостовой, 56; 6:1 — Дзюба, 79; 7:1 — Ерохин, 88.

Ранее «Ливерпуль» в матче девятого тура Английской премьер-лиги разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 5:0.

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Футбол. Чемпионат России
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