«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»

«Ливерпуль» в матче девятого тура Английской премьер-лиги разгромил «Манчестер Юнайтед» со счетом 5:0.

Счет в матче открыл полузащитник гостей Наби Кейта. Укрепил преимущество своей команды Диого Жота. Затем форвард Мохамед Салах оформил хет-трик.

На 60-й минуте полузащитник «Манчестера» Поль Погба получил красную карточку.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию матча.

Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере.

Таким образом, «Ливерпуль» поднялся на второе место в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 21 очко. «Манчестер Юнайтед» с 14 очками располагается на седьмой строчке.

АПЛ. Девятый тур.

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» (0:5)

Голы: 0:1 — Кейта, 5; 0:2 — Жота, 13; 0:3 — Салах, 38; 0:4 — Салах, 45+5; 0:5 — Салах, 50.

Ранее мадридский «Реал» в матче 10 тура чемпионата Испании одержал победу над «Барселоной» со счетом 2:1.