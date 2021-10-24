Юран: нужно уже оставить Дзюбу в покое, он всем все доказал

Бывший игрок сборной России Сергей Юран, говоря об отказе Артема Дзюбы от выступления за национальную команду в октябрьских матчах, заявил, что форвард «Зенита» отдал много здоровья для футбола. Слова Юрана передает «Спорт-Экспресс».

«Я этого не понимаю! Давайте уже оставим тему сборной. Артем, по-моему, все интеллигентно всем пояснил. Зачем это опять ворошить? Нужно уже оставить Дзюбу в покое. Он всем все доказал. Да, он не молодеет. Это естественный процесс. Но за что его критиковать? Почему чуть что — виноват Артем?

Он много здоровья отдал ради футбола. Дзюба точно не заслуживает такой критики. Давайте все-таки уважать труд и профессионализм футболиста. Его статистика говорит о многом», — считает Юран.

Напомним, Дзюба попал в расширенный список сборной России на матчи со Словенией и Словакией. После оглашения этой информации форвард заявил, что не сможет помочь национальной команде, так как не физически не готов.

Ранее нападающий «Зенита» Сердар Азмун заявил, что 33-летний форвард провел много матчей за национальную команду, поэтому его можно понять.