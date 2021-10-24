Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
«Человек-паук: Нет пути домой» по масштабу сравнится с последней... 19:47
В Свердловской области подростки избили школьников и сняли нападение на видео 19:44
Фанаты «Марселя» хотят забросать поле банкнотами с плачущим Месси на матче... 19:41
Дептранс Москвы посоветовал отказаться от личных машин из-за заморозков 19:24
Анастасия Волочкова увезла нового жениха в монастырь 19:21
Теннисист Карацев стал победителем Кубка Кремля 19:14
«Реал» одержал победу над «Барселоной» 19:12
Мэр Клайпедского района Литвы задержан в России за нарушение границы 19:04
Медведчук заявил, что к энергетическому кризису на Украине привели ошибки власти 19:04
Трамп: США погибают из-за миграционной проблемы 18:56
Бесплатная ставка 1000 р.

Юран: нужно уже оставить Дзюбу в покое, он всем все доказал

close
100%
РИА Новости

Бывший игрок сборной России Сергей Юран, говоря об отказе Артема Дзюбы от выступления за национальную команду в октябрьских матчах, заявил, что форвард «Зенита» отдал много здоровья для футбола. Слова Юрана передает «Спорт-Экспресс».

«Я этого не понимаю! Давайте уже оставим тему сборной. Артем, по-моему, все интеллигентно всем пояснил. Зачем это опять ворошить? Нужно уже оставить Дзюбу в покое. Он всем все доказал. Да, он не молодеет. Это естественный процесс. Но за что его критиковать? Почему чуть что — виноват Артем?

Он много здоровья отдал ради футбола. Дзюба точно не заслуживает такой критики. Давайте все-таки уважать труд и профессионализм футболиста. Его статистика говорит о многом», — считает Юран.

Напомним, Дзюба попал в расширенный список сборной России на матчи со Словенией и Словакией. После оглашения этой информации форвард заявил, что не сможет помочь национальной команде, так как не физически не готов.

Ранее нападающий «Зенита» Сердар Азмун заявил, что 33-летний форвард провел много матчей за национальную команду, поэтому его можно понять.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях