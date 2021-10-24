Федор Емельяненко ответил на вопрос о завершении карьеры

Боец ММА Федор Емельяненко рассказал, что по контракту он должен провести еще один бой в Bellator. Слова Емельяненко передает Sport24.

«У нас по контракту еще один бой, по идее, но мы будем разговаривать со Скоттом. Сейчас хочу домой, к своим девочкам. Они очень ждут, я отсутствовал почти два месяца. Буду с ними решать этот вопрос. Ну, и со Скоттом. А вообще, вы знаете, я бы очень хотел, чтобы Валентин Молдавский победил Бейдера и стал чемпионом. Не временным, а полноценным», – заявил Емельяненко.

Напомним, 45-летний россиянин отправил Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.

Поединок между Емельяненко и Джонсоном прошел в Москве на «ВТБ Арене».

В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел представителя США Квинтона Джексона.

Ранее Емельяненко прокомментировал победу нокаутом над Тимоти Джонсоном.