Матчи РПЛ и КХЛ не будут отменены из-за локдауна

Спортивные мероприятия на территории России, запланированные на нерабочие дни, не будут отменены. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По его словам, формат допуска зрителей может изменяться в зависимости от ситуации с распространением коронавирусной инфекции в каждом конкретном регионе.

«Организаторы спортивных мероприятий, будь то клуб, лига или федерация — уже не первый сезон придерживаются специальных регламентов. Организаторы получают согласование от Роспотребнадзора и выполняют все необходимые требования.

На многих аренах допуск осуществляется только по QR-кодам, поэтому болельщики, пришедшие на игры, могут с соблюдением всех требований наслаждаться матчами», — заявил Чернышенко.

Ранее сообщалось, что бронзовая призерка чемпионата мира 2021 года в женском одиночном фигурном катании Александра выразила готовность пройти курс вакцинации от коронавирусной инфекции.