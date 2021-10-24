Минеев отреагировал на победу Емельяненко нокаутом в бою на турнире Bellator

Боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев прокомментировал победу Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269.

«Федор, поздравляю с заслуженной победой!» — написал Минеев в своем Instagram.

Напомним, что «Последний император» отправил Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.

Поединок между Емельяненко и Джонсоном прошел в Москве на «ВТБ Арене». «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию события.

В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел представителя США Квинтона Джексона.

Ранее президент Bellator Скотт Кокер высказался о победе Федора Емельяненко над Тимати Джонсоном.