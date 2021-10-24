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Овечкин — о Кузнецове: с ним весело играть, приятно видеть его улыбку

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Официальный сайт НХЛ

Форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался об одноклубнике нападающем Евгении Кузнецове, который забросил в меньшинстве в ворота «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) (3:4, ОТ).

«Он действительно в хорошей форме. Его мышление движется в правильном направлении. Это хорошо для нас и для него. С ним весело играть. Приятно видеть его улыбку», – приводит слова хоккеиста журналист Рарик Эль-Башир в Twitter.

В матче с «Калгари Флэймз» Кузнецов отметился заброшенной шайбой. Для российского хоккеиста это очко стало 426-м. Таким образом, он вышел на 13-е место в истории «столичных» по количеству набранных очков, опередив Кевина Хэтчера.

Овечкин отметился 2 (1+1) набранными очками.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин поднялся на 32 место в истории Национальной хоккейной лиги по системе гол+пас.

Российский форвард в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» отметился двумя голевыми передачи, набрав 1328 очков.

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Хоккей. НХЛ
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