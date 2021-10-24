Федор Емельяненко рассказал, как ему удалось нокаутировать Джонсона на Bellator 269

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко прокомментировал победу нокаутом над Тимоти Джонсоном из США на турнире Bellator 269.

«Опасности не чувствовал. Чувствовал, что я быстрее него. Хорошо чувствовал дистанцию, и выполнил работу. Нокаут был делом времени», — сказал боец на пресс-конференции после боя.

45-летний россиянин отправил Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.

Поединок между Емельяненко и Джонсоном прошел в Москве на «ВТБ Арене».

В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел представителя США Квинтона Джексона.

В 23 боях Джонсон одержал 15 побед и проиграл восемь поединков. В последнем бою он уступил россиянину Валентину Молдавскому.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Федора Емельяненко над Тимоти Джонсоном.