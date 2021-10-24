Бывший спортивный директор «Зенита» о Кокорине: не все пончики получаются с дырочкой

Бывший спортивный директор петербургского «Зенита» Оресте Чинквини прокомментировал положение российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина.

«У меня было ощущение, что тренер высоко оценивал Кокорина. Мы все ожидали большего, но, как говорится, не все пончики получаются с дырочкой (итальянская пословица, означающая, что не всегда все идет по плану – «Газета.Ru»).

Для меня, для Манчини, для Капелло Александр был важным футболистом. В Европе о нем было хорошее мнение, и мы полагали, что он проявит себя. И мне очень жаль и его самого, и «Фиорентину».

Выглядел неважно, даже тогда, когда выходил на поле? Нельзя же играть только четверть часа. Критиковать в данном случае слишком легко, хотя недоработали и те, кто должен был ему помочь, и он сам», — приводит слова Чинквини FirenzeViola.

В текущем сезоне россиянин трижды выходил на замену в матчах «Фиорентины», проведя на поле в общей сложности 27 минут игрового времени.

Кокорин перешел из московского «Спартака» в итальянскую команду зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах минувшего сезона и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

Ранее итальянский журналист издания La Nazione Бенедетто Феррара иронично высказался об Александре Кокорине.