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Бразильский защитник «Зенита» заявил, что согласился бы играть за сборную России

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РИА Новости

Защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что согласился бы выступать за сборную России, будь у него такая возможность.

В составе сборной Бразилии игрок стал олимпийским чемпионом в 2016 году.

«Согласился бы я, если существовал вариант играть за сборную России? Конечно! Воспользовался бы таким шансом. Многие бразильские футболисты выступают за сборные других стран. Даже в Италии и Испании.

В Бразилии огромное количество футболистов, далеко не у всех есть возможность выступать за национальную команду. При этом у каждого есть мечта сыграть на чемпионате мира против сильнейших футболистов планеты», — приводит слова футболиста РИА «Новости».

27-летний бразилец выступает за сине-бело-голубых с 2019 года. Вместе с командой он дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок (дважды) страны.

Ближайший матч в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Зенит» проведет дома с московским «Спартаком». Встреча состоится 24 октября в 19.00 (мск).

Ранее бразильский хавбек «Зенита» Клаудиньо заявил, что рассмотрел бы возможность выступать за национальную команду России, если его не будут вызывать в сборную Бразилии.

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Футбол. Чемпионат России
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