Тактаров рассказал, что его расстраивает в победе Емельяненко над Джонсоном

Бывший боец смешанного стиля (ММА) Олег Тактаров поделился мнением о победе Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269 в Москве.

«Соперник был очень опасный — левша, разница в возрасте. Поразительно, как легко Федор с ним разобрался. 45 лет, но и чувство, и скорость на месте. Отличный пример команде. Одно расстраивает: теперь его вытянут еще на три боя минимум с условиями, от которых будет трудно отказаться. Это очень опасно», — написал экс-боец в Instagram.

Россиянин отправил Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.

Поединок между Емельяненко и Джонсоном прошел в Москве на «ВТБ Арене».

В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел представителя США Квинтона Джексона.

Ранее бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал победу Федора Емельяненко над Тимоти Джонсоном.