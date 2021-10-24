Хабиб отреагировал на победу Емельяненко над Джонсоном на Bellator 269

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269.

«Это было очень быстро для 45 лет. Я очень переживал, переживал от всей души», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Россиянин отправил Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.

Поединок между Емельяненко и Джонсоном прошел в Москве на «ВТБ Арене».

Накануне президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что в случае победы над Тимоти Джонсоном Федор Емельяненко может завершить карьеру.

В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел представителя США Квинтона Джексона.

В 23 боях Джонсон одержал 15 побед и проиграл восемь поединков. В последнем бою он уступил россиянину Валентину Молдавскому.

Ранее Федор Емельяненко прокомментировал свою победу в бою над Тимоти Джонсоном.