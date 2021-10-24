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Хабиб отреагировал на победу Емельяненко над Джонсоном на Bellator 269

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов прокомментировал победу Федора Емельяненко над американцем Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269.

«Это было очень быстро для 45 лет. Я очень переживал, переживал от всей души», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Россиянин отправил Джонсона в нокаут после серии ударов в голову на второй минуте первого раунда.

Поединок между Емельяненко и Джонсоном прошел в Москве на «ВТБ Арене».

Накануне президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев заявил, что в случае победы над Тимоти Джонсоном Федор Емельяненко может завершить карьеру.

В профессиональной карьере Федор Емельяненко провел 46 поединков, в которых одержал 40 побед и потерпел шесть поражений. В последнем бою он одолел представителя США Квинтона Джексона.

В 23 боях Джонсон одержал 15 побед и проиграл восемь поединков. В последнем бою он уступил россиянину Валентину Молдавскому.

Ранее Федор Емельяненко прокомментировал свою победу в бою над Тимоти Джонсоном.

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