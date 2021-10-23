Итальянский журналист о Кокорине: «Кокогол» купил туристический пакет во Флоренцию и наслаждается

Итальянский журналист издания La Nazione Бенедетто Феррара иронично высказался о российском нападающем «Фиорентины» Александре Кокорине. Слова Феррары передает Fiorentina News.

«Тот, кто в полной мере наслаждается флорентийскими каникулами, так это легендарный «Кокогол», который купил туристический пакет. Этот пакет включает в себя экскурсии по городу, абонемент на трамвай в направлении Кареджи и возможность обедать в столовой спортивного центра с командой», — сказал Феррара.

В текущем сезоне россиянин трижды выходил на замену в матчах «Фиорентины», проведя на поле в общей сложности 27 минут игрового времени.

Кокорин перешел из московского «Спартака» в итальянскую команду зимой 2021 года. Он принял участие в четырех матчах минувшего сезона и не отметился результативными действиями. Большую часть сезона в Италии игрок пропустил из-за травмы.

Ранее журналист Никколо Чеккарини заявил, что «Фиорентина» зимой выставит на продажу Кокорина.