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Американский фигурист Чен — о Трусовой: она может больше, чем я

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Global Look Press

Трехкратный чемпион мира Нейтан Чен высказался о российской фигуристке Александре Трусовой.

«Пять четверных Трусовой на контрольных прокатах в России — это было потрясающе захватывающе. Они выглядели так легко! Кажется, что она может больше, чем я», — цитирует Чена Sport24.

Американец отметил, что ему будет интересно следить за соревнованиями в женском одиночном катании.

«Девушки в фигурном катании сейчас очень сильны. Да, парни тоже сильны. Но то, что показывает Трусова — это удивительно», — сказал представитель США.

Ранее сообщалось, что Трусова получила травму ноги перед стартом первого этапа серии Гран-при сезона-2021/22 Skate America. Фигуристка заявила, что сейчас не находится в той форме, чтобы выступать на максимуме. При этом бронзовый призер чемпионата мира 2021 года не исключила, что в будущем хочет увеличить количество четверных прыжков в своей программе с пяти до шести.

Примечательно, что чисто пять четверных прыжков в нынешнем сезоне Трусова исполнила лишь на контрольных прокатах сборной России, которые состоялась в Челябинске.

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