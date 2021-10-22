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Свищев заявил, что без одобрения женского спорта талибы* не могут рассчитывать на признание

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Khwaja Tawfiq Sediqi/AP

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев, комментируя информацию о казни волейболистки женской юношеской сборной Афганистана Махджабин Хакими, заявил, что женщины в стране с приходом к власти талибов (организация запрещена в России) оказались ущемлены в правах.

«Гонения, унижения, оскорбления и убийства — недопустимые вещи в современном спорте, да и в жизни. Если нынешнее афганское руководство не поймет этого, то стране будет очень трудно социализироваться в спортивном мире. Мы знаем, что в отдельных видах спорта невозможно без современной экипировки представлять свою страну на высоком уровне. Как внутри Афганистана, при жестких законах шариата, женщинам вообще возможно заниматься спортом?» — сказал Свищев «Газете.Ru».

Парламентарий отметил, что ограничения охватывают все сферы жизни.

«Восточный мир сейчас идет по либеральному пути развития, при этом ни в коем случае не притесняя права и обычая мусульманского мира. Но развивается спорт в Саудовской Аравии, в Эмиратах, спорт везде развивается — уже чемпионаты мира проходят в этих странах. Важно не оскорблять чувства верующих, и это возможно, эти вещи могут сосуществовать. Но надо понять позицию Афганистана. Надо ее запросить. Если они хотят, чтобы их признали, надо понимать, что спорт — неотъемлемая часть современной жизни. Притеснять спортсменок в современном обществе невозможно», — заключил Свищев.

Хакими была обезглавлена талибами (организация запрещена в России) в начале октября, однако информацию об этом не распространяли, так как ее семье угрожали и требовали держать все в секрете.

Ранее Свищев призвал Международный олимпийский комитет (МОК) отреагировать на убийство талибами афганской волейболистки.

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