Талибы* обезглавили волейболистку сборной Афганистана

Волейболистка молодежной сборной Афганистана Махджабин Хакими была обезглавлена талибами (организация запрещена в России) в Кабуле, сообщает Inside the Game со ссылкой на Persian Independent.

В интервью изданию один из тренеров Хакими заявил, что спортсменку убили в начале октября, однако информацию об этом не распространяли, так как ее семье угрожали и требовали держать все в секрете.

Лишь двое спортсменок из афганской волейбольной женской сборной смогли улететь из страны после прихода к власти «Талибана».

«Все игроки волейбольной команды и остальные спортсменки находятся в плохом положении, в отчаянии и страхе», — сказал тренер.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова назвала средневековьем эвакуацию женской футбольной сборной Афганистана в Пакистан.