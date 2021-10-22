Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Александрова вышла в полуфинал «ВТБ — Кубка Кремля» 14:14
Китайского «принца пианино» задержали за связь с проституткой 14:13
В Испании рассказали о «безудержном либидо» экс-короля и его лечении гормонами 14:07
В Москве усилился ветер и начал уносить мусорные баки 14:05
Украина отказалась передать России останки советского разведчика Николая Кузнецова 13:59
На Украине пожаловались на ежедневную потерю транзита из-за контракта Венгрии... 13:59
Газзаев назвал фаворита матча «Зенит» — «Спартак» 13:58
Пострадавший при взрыве на заводе «Эластик» под Рязанью умер... 13:56
Каскадер Панин объяснил, почему трагедия с Болдуином не случилась бы в России 13:55
Лавров уличил Украину в «передергивании фактов» 13:54
Бесплатная ставка 1000 р.

Талибы* обезглавили волейболистку сборной Афганистана

close
100%
@oyevivekk/Twitter

Волейболистка молодежной сборной Афганистана Махджабин Хакими была обезглавлена талибами (организация запрещена в России) в Кабуле, сообщает Inside the Game со ссылкой на Persian Independent.

В интервью изданию один из тренеров Хакими заявил, что спортсменку убили в начале октября, однако информацию об этом не распространяли, так как ее семье угрожали и требовали держать все в секрете.

Лишь двое спортсменок из афганской волейбольной женской сборной смогли улететь из страны после прихода к власти «Талибана».

«Все игроки волейбольной команды и остальные спортсменки находятся в плохом положении, в отчаянии и страхе», — сказал тренер.

15 августа радикальное движение «Талибан» (организация запрещена в России) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана. После этого из страны начался массовый исход беженцев и эвакуация западных дипмиссий и сотрудников компаний.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова назвала средневековьем эвакуацию женской футбольной сборной Афганистана в Пакистан.

Все новости на тему:
Хроника
Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях