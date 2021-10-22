Гол Свечникова помог «Каролине» победить «Монреаль» в матче НХЛ

»Каролина Харрикейнз» нанесла поражение «Монреалю Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Монреале на арене «Белл-центр», завершилась со счетом 4:1 в пользу гостей. В составе победителей дубль оформил Себастьян Ахо, также отличились Андрей Свечников и Еспери Котканиеми. У хозяев шайбу забросил Тайлер Тоффоли.

Для «Каролины» эта победа стала третьей кряду. Клуб еще не проигрывал в новом сезоне НХЛ. «Монреаль» продлил свою серию поражений до пяти матчей.

В следующей встрече «Харрикейнз» на выезде сыграют с «Коламбус Блю Джекетс», а «Монреаль» примет «Детройт Ред Уингз».

Ранее сообщалось, что «Флорида Пантерз» одержала победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Монреаль Канадиенс» (Монреаль, Канада) — «Каролина Харрикейнз» (Роли, США) — 1:4 (0:0, 1:2, 0:2)

0:1 — Ахо (Терявяйнен, Деанджело) — 20:23 (5x4)

0:2 — Свечников (Нечас, Трочек) — 22:12

1:2 — Тоффоли (Судзуки, Друен) — 37:57 (5x4)

1:3 — Котканиеми (Шей, Ахо) — 49:23

1:4 — Ахо (Терявяйнен, Трочек) — 59:21 (en)