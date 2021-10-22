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Директор «Локомотива» демонстративно проигнорировал все вопросы журналистов

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Официальный сайт московского «Спартака»

Технический директор «Локомотива» Томас Цорн после поражения от «Галатасарая» (0:1) в третьем туре группового этапа Лиги Европы проигнорировал вопросы журналистов. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Цорн демонстративно не ответил ни на один вопрос журналистов. Они, в свою очередь, стали задавать вопросы с юмором.

Встреча, прошедшая в Москве на «РЖД-Арене», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч на 82-й минуте забил полузащитник турецкой команды Керем Актюркоглу.

После двух трех «железнодорожники», набравшие одно очко, занимают последнее, четвертое место в турнирной таблице группы E. Ранее они сыграли вничью с «Марселем» (1:1) и проиграли римскому «Лацио» (0:2).

В следующем матче турнира команды встретятся в Стамбуле. Игра пройдет 4 ноября.

Ранее член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин раскритиковал российские клубы, участвующие в еврокубках.

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Футбол. Лига Европы
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