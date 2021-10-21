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Глава Bellator Кокер: Усман Нурмагомедов может делать более яркое шоу, чем Хабиб

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usman_nurmagomedov/instagram.com

Президент Bellator Скотт Кокер оценил прогресс российского бойца Усмана Нурмагомедова, который сразится на турнире Bellator 269 в Москве 23 октября. Кокер ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о том, может ли Усман стать такой же звездой в ММА, как его двоюродный брат — экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

«Хабиб — кузен Усмана. И Усман очень гордится своим братом. Но, на мой взгляд, стиль Усмана очень отличается от того, что показывал Хабиб. Лично мне кажется более ярким стиль Усмана. Хабиб был борцом, а Усман — в большей степени ударник. На его бои очень интересно смотреть. Но все они тренируются у одного из моих друзей — Хавьера Мендеса. Сам Хавьер был моим учеником когда-то.

Так что я видел Хабиба в самый первый раз, когда он приехал тренироваться к Мендесу. Видел, как он рос. Он был просто хорошим бойцом, а теперь вырос в суперзвезду. Когда я думаю об Усмане, то понимаю, что он отличается по стилю, но при этом Хабиб тренирует его и обучает тому, что знает. Так Усман может становиться все лучше, лучше и лучше. Мы возлагаем на Усмана большие надежды и думаем, что может стать суперзвездой.

Усман может делать более яркое шоу, чем Хабиб, потому что он ударник? Да. Мне нравится смотреть его поединки», — сказал Кокер.

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