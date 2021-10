После матча «МЮ» в ЛЧ на поле выбежал фанат и схватил Роналду за футболку

После окончания матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Аталантой» (3:2) на поле стадиона «Олд Траффорд» выбежал болельщик.

Поклонник побежал к португальскому форварду «красных дьяволов» Криштиану Роналду, а за нарушителем мчались стюарды. Мужчина успел схватить игрока за футболку и что-то крикнул, прежде чем его смогли остановить.

Португалец посмотрел на болельщика и продолжил идти по полю с улыбкой на лице.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:2. В составе гостей отличились Марио Пашалич и Мерих Демирал. У хозяев мячи забили Маркус Рашфорд, Гарри Магуайр и Криштиану Роналду.

После трех туров Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед», набравший шесть очков, лидирует в турнирной таблице группы F. «Аталанта» с четырьмя баллами располагается на второй строчке.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов. Он поразил ворота 38 клубов, поставив рекорд турнира. До этого никому не удавалось забить такому количеству команд.

Serious pace from the Old Trafford stewards to keep a pitch invader away from Ronaldo here. #MUNATA #MUFC #UCL pic.twitter.com/pYMXRNFgaq