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После матча «МЮ» в ЛЧ на поле выбежал фанат и схватил Роналду за футболку

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Reuters

После окончания матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Аталантой» (3:2) на поле стадиона «Олд Траффорд» выбежал болельщик.

Поклонник побежал к португальскому форварду «красных дьяволов» Криштиану Роналду, а за нарушителем мчались стюарды. Мужчина успел схватить игрока за футболку и что-то крикнул, прежде чем его смогли остановить.

Португалец посмотрел на болельщика и продолжил идти по полю с улыбкой на лице.

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:2. В составе гостей отличились Марио Пашалич и Мерих Демирал. У хозяев мячи забили Маркус Рашфорд, Гарри Магуайр и Криштиану Роналду.

После трех туров Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед», набравший шесть очков, лидирует в турнирной таблице группы F. «Аталанта» с четырьмя баллами располагается на второй строчке.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов. Он поразил ворота 38 клубов, поставив рекорд турнира. До этого никому не удавалось забить такому количеству команд.

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Футбол. Лига чемпионов
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