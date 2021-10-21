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Легкоатлетка Тимановская рассказала об угрозах и оскорблениях в свой адрес

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Czarek Sokolowski/AP

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская рассказала, что сторонники президента Белоруссии Александра Лукашенко угрожали ей физической расправой и даже желали смерти.

«Мне желали болезней и смерти, угрожали сломать руки. По их мнению, я подстилка, иуда… Никогда раньше я не получала такого хейта. Что я сделала? Высказалась о халатности тренерского штаба прямо в разгар Олимпиады. И за это в итоге получила огромный шквал негатива от так называемых ябатек и кучи ботов.

Откуда столько агрессии и есть ли у нее предел? Откуда это желание унижать и оскорблять? Я отвечала, пробовала разговаривать. И всегда есть две категории ответов: 1) тишина; 2) словесный бездоказательный понос», — написала спортсменка в Instagram.

Напомним, на летних Олимпийских играх — 2020 Тимановская в Instagram раскритиковала решение белорусских тренеров, которые без ее ведома внесли ее в заявку на эстафету 4х400 метров. После спортсменка заявила, что ее сняли с забега и пытались насильно вернуть в Минск. Как сообщили в Национальном олимпийском комитете (НОК) Белоруссии, возвращение спортсменки на родину вызвано «эмоционально-психологическим состоянием».

Тимановская заявила о намерении просить убежище в Европе. Кроме того, спортсменка в соцсетях обратилась к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вмешаться в ситуацию и оказать ей помощь. По словам Тимановской, на нее было оказано давление, ее пытались вывезти из Японии без ее согласия. 4 августа она прилетела в Польшу.

Ранее Кристина Тимановская раскритиковала Белорусскую федерацию легкой атлетики.

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