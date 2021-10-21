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«Полный шлак»: почетный президент РФС об игре «Спартака» с «Лестером»

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РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал оборону «Спартака» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против «Лестера» (3:4). Слова Колоскова передает «РБ Спорт».

«Как правило, футбол состоит из гармонии атаки и обороны. Игра в защите у «Спартака» — полный шлак. Четыре гола и все на одно лицо: отбор в центре поля между защитниками и гол. Футболисты средней линии Литвинов и Зобнин не сыграли должным образом, потому что футболисты «Лестера» беспрепятственно и спокойно проходили эту зону», — сказал Колосков.

Встреча прошла в Москве на «Открытие Банк Арене». В составе победителей четыре мяча забил Патсон Дака. У хозяев дубль оформил Александр Соболев, также отличился Джордан Ларссон.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После трех туров Лиги Европы «Лестер», набравший четыре очка, поднялся на второе место в турнирной таблице группы C. «Спартак» с тремя баллами располагается на третьей строчке.

В следующем туре команды встретятся в Лестере. Матч пройдет 4 ноября.

Ранее экс-футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал защитника красно-белых Николая Рассказова.

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Футбол. Лига Европы
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