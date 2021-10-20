Убивший медведя боксер находится в коме

Российский боксер Илья Медведев после нападения медведя в Тюменской области находится в искусственной коме, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на тренера спортсмена Дмитрия Косенко.

«Илья после нападения медведя находится в искусственной коме. По словам врачей, жизни пока ничего не угрожает. Но вы понимаете, какого рода травмы могут быть после нападения медведя. И Илью ждет очень длинная реабилитация. По этому факту работают следователи, которые в ближайшее время сообщат о деталях. Все получилось стихийно, и действительно Илья нанес медведю удары ножом», — заявил Косенко.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел, когда 23-летний спортсмен и еще двое мужчин возвращались с рыбалки в Уватском районе. Неожиданно на них напал медведь. Зверь сначала атаковал 48-летнего мужчину, который скончался на месте. Затем он напал на Медведева и повалил его на лопатки. Несмотря на серьезные рваные раны головы и конечностей, боксер сумел нанести медведю несколько смертельных ударов ножом.

Государственное автономное учреждение Тюменской области «Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий»

Третий рыбак не пострадал. 41-летний мужчина на лодке доставил раненного Медведева в больницу. Боксер находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Медведев является мастером спорта по боксу. Он принимал участие на чемпионате России и других крупных федеральных турнирах.