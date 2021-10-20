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Гол Пике принес «Барселоне» победу над киевским «Динамо» в матче Лиги чемпионов

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РИА Новости

«Барселона» переиграла киевское «Динамо» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в столице Каталонии на стадионе «Камп Ноу», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 36-й минуте забил защитник сине-гранатовых Жерар Пике.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После трех туров Лиги чемпионов «Барселона», набравшая три очка, поднялась на третье место в турнирной таблице группы E. Для каталонского клуба эта победа стала первой в нынешнем сезоне турнира. «Динамо» с одним баллом располагается на последней, четвертой строчке.

В параллельном матче австрийский «Зальцбург» нанес поражение немецкому «Вольфсбургу» — 3:1. Австрийская команда с семью очками лидирует в группе G. «Вольфсбург» с двумя баллами занимает третье место.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» переиграл мадридский «Атлетико» в матче Лиги чемпионов.

Футбол. Лига чемпионов. Группа E. 3-й тур
«Барселона» (Барселона, Испания) — «Динамо» (Киев, Украина) — 1:0
Голы: 1:0 — Пике, 36.

Группа G. 3-й тур
«Зальцбург» (Зальцбург, Австрия) — «Вольфсбург» (Германия) — 3:1
Голы: 1:0 — Адейеми, 3; 1:1 — Нмеча, 15; 2:1 — Окафор, 65; 3:1 — Окафор, 77.

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