Хет-трик в ворота «Спартака» стал самым быстрым в Лиге Европы

Нападающий «Лестер Сити» Патсон Дака сделал самый быстрый хет-трик в истории Лиги Европы, сообщает Twitter-аккаунт Squawka.

Форвард английской команды три мяча в матче третьего тура группового этапа турнира против московского «Спартака» за девять минут. Прежде рекорд принадлежал футболисту румынского «Стяуа» Клаудиу Кешеру. Он забил три мяча за десять минут в матче Лиги Европы против «Ольборга» в сентябре 2014 года.

Встреча между «Спартаком» и «Лестером», прошедшая в Москве на «Открытие Банк Арене», завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей. В составе победителей четыре мяча забил Дака. У хозяев дубль оформил Александр Соболев, также отличился Джордан Ларссон.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

После трех туров Лиги Европы «Лестер», набравший четыре очка, поднялся на второе место в турнирной таблице группы C. «Спартак» с тремя баллами располагается на третьей строчке.

В следующем туре команды встретятся в Лестере. Матч пройдет 4 ноября.

Ранее Дака заявил, что ему было сложно забить четыре мяча «Спартаку».