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«Лестер» сравнял счет в матче Лиги Европы со «Спартаком»

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Maxim Shemetov/Reuters

Нападающий «Лестер Сити» Патсон Дака сравнял счет в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против московского «Спартака».

На 48-й минуте представитель Замбии замкнул прострел Келечи Ихеаначо. В концовке первого тайма Дака также отметился голом.

После 50 минут игры счет равный — 2:2. У красно-белых отличились Александр Соболев и Джордан Ларссон.

Встреча между «Спартаком» и «Лестером» проходит в Москве на «Открытие Банк Арене». Главным арбитром игры является греческий рефери Анастасиос Сидиропулос. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

После двух туров «Спартак», набравший три очка, занимает второе место в турнирной таблице группы C. В первом матче группового этапа красно-белые проиграли варшавской «Легии» (0:1), а в следующей встрече оказались сильнее «Наполи» (3:2)

«Лестер» с одним баллом располагается на последней, четвертой строчке. В первых матчах английский клуб сыграл вничью с «Наполи» (2:2) и уступил «Легии» (0:1).

Ранее «Спартак» и «Лестер» объявили составы на матч Лиги Европы.

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Футбол. Лига Европы
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